رغم غياب جريزمان، خبر سار لبرشلونة في قائمة أوساسونا

يواجه برشلونة فريق أوساسونا مساء غد الخميس...

تشهد مباراة فريق برشلونة القادمة عودة فرينكي دي يونج لاعب وسط البرسا بعد غياب أخر سبع مباريات بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة أوساسونا مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

حيث يغيب اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان بسبب تعرضه لإصابة عضلية في لقاء برشلونة ضد بلد الوليد الذي انتهى بفوز البلوجرانا بهدف دون رد .

المزيد من الفرق

سواريز: الجميع يعشق نيمار وهل أرحل بسبب لاوتارو؟

وأعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو - أرناو تيناس أورينا.

الدفاع: نونو سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لانجليه – رونالد أراوخو – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج - أرتور ميلو.

الهجوم: مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – لويس سواريز - أنسو فاتي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.