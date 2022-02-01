رغم غياب الإعلان الرسمي .. أوباميانج يظهر في تدريبات برشلونة

بدأ المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب آرسنال، في تجربته الجديدة سريعًا مع نادي برشلونة الإسباني.

العديد من التقارير أكدت انتقال أوباميانج إلى برشلونة لمدة عام ونصف، لينهي رحلته مع المدفعجية التي بدأت في 2018.

ورغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، إلا أن أوباميانج ظهر في تدريبات برشلونة، بعد ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء ذلك من خلال بعض الصور التي انتشرت على مختلف مواقع التواصل، بتواجد اللاعب بمران الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فمن المتوقع تضحية تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بأحد اللاعبين الجديد في بطولة الدوري الأوروبي.

ويأتي هذا الأمر بسبب سماح المسابقات الأوروبية بثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى تم التعاقد معهم في نافذة يناير، لخوض مراحل خروج المغلوب.

وسيتعين على تشافي الاختيار بين الرباعي داني ألفيش، فيران توريس، أداما تراوري وبيير أوباميانج باستبعاد أحدهم.

وأفادت الصحيفة أن أوباميانج هو اللاعب الأقرب للاستبعاد في الوقت الحالي وفقًا للتوقعات الأولية.

يذكر أن الجابوني صاحب الـ32 سنة ظهر في 15 مباراة مع آرسنال هذا الموسم وسجل 7 أهداف مع الفريق اللندني قبل رحيله.

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