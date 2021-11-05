رغم عودته من الإصابة.. أنشيلوتي يستبعد نجم ريال مدريد أمام رايو فاييكانو

خلت قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاييكانو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني من اسم جاريث بيل، على الرغم من الأنباء التي أبرزتها الصحف الإسبانية في الساعات الماضية عن الجاهزية البدنية والفنية للنجم الويلزي للعودة مجددًا إلى سانتياجو برنابيو.

وكان بيل قد أصيب في شهر سبتمبر الماضي بركبته، غير أن ريال مدريد رفض الإعلان عن تفاصيل هذه الإصابة بناء على رغبة اللاعب واحترامًا لما أسماه بحقه في الخصوصية، وقبل أن يُحدد أول نوفمبر كموعد لعودته مرة أخرى للملاعب.

المتوقع كان أن يلحق بيل بمباراة رايو فاييكانو الأخيرة قبل التوقف الدولي المقبل، لكن يبدو أن لكارلو أنشيلوتي رأيًا آخر بهدف الحفاظ على اللاعب سواءً فنيًا أو بصورة احترازية.

ما هي قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو؟

لم تشهد قائمة ريال مدريد مفاجآت حقيقية باستثناء غياب بيل، حيث ضم أنشيلوتي جميع اللاعبين المتاحين بصورة طبيعية.

وأتت القائمة على النحو الآتي:

ويغيب عن ريال مدريد داني سيبايوس كالعادة بسبب الإصابة، بجانب ماريانو دياز للسبب نفسه وفيدي فالفيردي ورودريجو.

ما هو موقف بيل الحالي في ريال مدريد؟

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة رايو فاييكانو، أكد أنشيلوتي على جاهزية جاريث بيل الفنية، ولكنه في الوقت نفسه لم يحسم مسألة انضمامه إلى منتخب ويلز في التوقف الدولي من عدمها.

المدرب الإيطالي في حديثه قال "لقد تدرب مع الفريق لدقائق معدودة لذلك لن يتواجد مع الفريق أمام رايو".

وتابع "لا يمكننا أن نقول لمنتخب بلاده أنه لا يستطيع اللعب، الحقيقة أنه تعافى من الإصابة، ما أنا متأكد منه أنه وويلز لن يتخذا أي مجازفات حول مشاركته إذا لم يكن جاهزًا لذلك".

ما هو وضع منتخب ويلز في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحتل منتخب ويلز المركز الثالث في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022 بالتساوي مع الوصيف التشيك، ولكل منهما 11 نقطة.

فرص ويلز في التأهل إلى المونديال كبيرة، وفي هذا التوقف تخوض بلاد بيل مباراتين مهمتين أمام بيلاروسيا والمتصدرة بلجيكا.

ومن المعروف أن بيل يحلم بلعب مونديال قطر مع منتخب ويلز للمرة الأولى في تاريخ البلاد ومن ثم قد يقرر اعتزال كرة القدم.

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