رغم عودته من الإصابة .. سيتين: سواريز لن يشارك لـ90 دقيقة

يكشف موقف ميسي أيضًا..

شدد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، على أنه لن يُجازف بلويس سواريز في الفترة المقبلة، بينما أكد على أن ليونيل ميسي سيكون جاهزًا بصورة كاملة للتواجد في مباراة ريال مايوركا.

وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية في فبراير الماضي أبعدته عن الملاعب حتى أسابيع قليلة، لتتزامن عودته مع عودة منافسات الدوري الإسباني في أعقاب توقف المنافسات لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا.

في الوقت نفسه فإن ميسي قد خرج من تدريبات برشلونة في الأيام الماضية بإصابة خفيفة نوعًا ما، ولكن هذه الإصابة لن تقف حائلًا أمام تحقيق الميزة التي أشار لها سيتين "بوجود أفضل لاعب في العالم" في فريقه.

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سيتين في تصريحات إعلامية قال "لا نريد المخاطرة مع سواريز، عودته رائعة ولكن يتعين علينا تجنب المخاطر، فإذا حدثت مشكلة صغيرة له، قد تخسره في 3 أو 4 مباريات في فترة أسبوعين".

"سواريز لاعب حاسم، يشارك في اللعب ويولد الكثير من الضغط على المنافسين لأنه في حالة حركة مستمرة، إنه إضافة رائعة لنا بلا شك."

أما عن ميسي، قال "نعم، ميسي بخير، لم يكن لدينا شك في أنه سيتواجد معنا في مباراة مايوركا. مثل لاعبين آخرين، عانى من بعض الانزعاجات، ولكنها لا تقلقنا عمومًا".

كما تحدث عن فريقه "نحن سعداء بأداء أرتور، إنه فتى يبلغ 23 عامًا ومن الواضح أن ثمة أشياء يتحسن فيها لكنه الآن يقوم بأشياء مختلفة عمّا كان يفعلها من قبل مثلما أرى على الصعيد البدني".

"أنا راضٍ جدًا عن جريزمان من ناحية موقفه وعمله وأدائه."

وعن عودة الدوري "أعتقد كان من الجيد التخلص من ضغوط المنافسة، يمتلك اللاعبون الآن الرغبة والحماس الحقيقين في العودة لكرة القدم، فثلاثة أشهر من توقف النشاط مدة طويلة، يمكن أن يعطينا ذلك حافزًا خاصًا".

"أعتقد أن الموهبة ستصنع فرقًا في البداية، جميع الأندية ستصل إلى مستوى بدني جيد ولكن بعد مرور بضع مباريات."

وتابع "نحن حقًا نريد الفوز بالدوري، ولدينا ميزة عن أي منافس آخر وهي أننا نمتلك أفضل لاعب في العالم. سيكون لدى جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة، اعتمادًا على أدائهم، ستتاح لهم الفرصة".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن مطارده ومنافسه الأول ريال مدريد، مع تبقي 11 مباراة على نهاية البطولة ستقام جميعًا بدون حضور جماهيري.