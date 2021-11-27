رغم عدم اللعب مع باريس للإصابة .. راموس: يمكنني الاستمرار لخمسة أعوام مقبلة!!

يعتقد المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس أنه قادر على مواصلة اللعب لسنين عديدة على الرغم من غيابه منذ مايو عن الظهور على أرض الملعب.

راموس الذي وصل إلى باريس في مطلع الصيف في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد تعاقده مع ريال مدريد، لم يشارك في أي دقيقة حتى الآن بقميص النادي الفرنسي.

وعانى راموس خلال الأشهر الماضية من إصابات متكررة، ابتعد على أثرها عن قائمة باريس سان جيرمان ومباريات الفريق.

ماذا قال راموس؟



تحدث راموس خلال ظهوره في "Prime Video" عن رحلة علاج الأشهر الطويلة الماضية: قائلًا: "في النهاية، هذه لحظات صعبة، لحظات من الوحدة، ساعات كاملة في صالة الألعاب الرياضية، مع أخصائي العلاج الطبيعي، والمدرب البدني .. لديك دائمًا أفكار سلبية تجعلك تشك أحيانًا، لكنني كنت أؤمن بنفسي وفي عملي باستمرار"

وتابع صاحب الـ 35 عامًا: "ينصب تركيزي الآن على إعادة الثقة التي منحها للنادي، آمل أن أصل إلى أفضل مستوى لدي، وأعتقد أنه يمكنني الاستمرار في اللعب لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى".

وأنهى حديثه: "الشيء الأكثر أهمية هو أن أحمل ذلك في رأسي لأنه لا يزال هناك سنوات عديدة، أتمنى ألا أعاني من مشاكل جسدية".

متى سيظهر راموس؟

الإسباني ظهر في القائمة مع باريس سان جيرمان للمرة الأولى أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي منذ انضمامه لصفوف النادي العاصمي، والتي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يسجل راموس ظهوره الأول مع الفريق على أرض الملعب غدًا أمام سانت إيتان في الدوري الفرنسي.

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