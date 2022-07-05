رغم عدم تفعيل وولفرهامبتون بند الشراء.. ترينكاو ينعش خزائن برشلونة

البرتغالي الدولي يضخ المال في برشلونة

اتخذ وولفرهامبتون قراره النهائي بشأن لاعب برشلونة فرانشيسكو ترينكاو الذي قضى معه الموسم الماضي معارًا من البلوجرانا.

الوولفز قرروا عدم تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة مع برشلونة، ولكنهم سيدفعون الأموال أيضًا مقابل ذلك.

سيكون على وولفرهامبتون دفع 6 ملايين يورو قيمة الإعارة التي ينص العقد المبرم بينه وبين برشلونة على دفعها حتى لو لم يتم تفعيل بند الشراء، ولكن إذا تم تفعيله تدخل ضمن قيمة الصفقة.

ورغم ذلك، سيستلم وولفرهامبتون نسبة 20% من أي عملية إعادة بيع لترينكاو يقوم بها برشلونة.

ومن المرجح أن ينتقل ترينكاو إلى سبورتينج لشبونة، بقيمة تصل إلى 18 مليون يورو، ما يعني أن وولفرهامبتون سيتحصل على نحو 3.5 مليون يورو من قيمة الصفقة.

برشلونة سيحقق بتلك الصفقة مكسبًا جيدًا، لأن ترينكاو لم يكن على مفكرته على الإطلاق بالنسبة للموسم المقبل، لذلك فاستقبال قيمة إعارة يضاف إليها قيمة شرائية يعد مكسبًا اقتصاديًا لفريق المدرب جوان لابورتا.

ترينكاو أتى إلى برشلونة صيف 2020 بتطلعات كبيرة ولكنه فشل في إظهار نفسه بالمستوى الذي يخلف به عثمان ديمبيلي المرشح للرحيل عن البلوجرانا، وحاليًا لا يجد برشلونة أي جدوى فنية من الحفاظ على البرتغالي البالغ من العمر.

اقرأ أيضًا..

انتظارًا لغيابه عن التدريبات .. بايرن ميونخ يحضر عقوبات قاسية بحق ليفاندوفسكي

سيتي في الصدارة وتواجد مدريد وغياب برشلونة .. أغلى قوائم الأندية في العالم

جول إنسايدر | إنفانتينو زبونه .. أبو تريكة "ساحر" يقتحم مجال الملابس بشراكة قطرية