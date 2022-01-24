رغم عدم إقالة المدير الفني رسميًا .. حسام البدري يعرض خدماته على غانا

مازالت غانا تعيش صدمة الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2021 عقب الخسارة الصادمة أمام جزر القمر 3-2 في ختام مباريات دور المجموعات من البطولة المقامة في الكاميرون.

منتخب النجوم السوداء ينتظره موعد مهم جديد في مارس القادم وهو مواجهة نيجيريا في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ورغم ذلك إلا أن الضبابية مازالت تُحيط بموقف المدير الفني ميلوفان راييفاتش.

ما قصة الشكوك حول مستقبل المدير الفني لغانا؟

كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت إقالة راييفاتش من تدريب غانا بعد الخروج من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد الغاني بهذا الشأن بعد.

وزير الشباب والرياضة الغاني كان قد كشف عن منحه الاتحاد الغاني أمرًا بإقالة المدرب الصربي لعدم رضا الشعب عن أداء ونتائج المنتخب، ولفقدانهم الثقة تمامًا به وبقدرته قيادة النجوم السوداء نحو مونديال قطر 2022.

الاتحاد الغاني لا يُعارض تلك الرغبة فيما يبدو، لكنه مازال يُحاول التوصل لتسوية مالية مع راييفاتش، إذ أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن المدرب رفض منحه تعويضًا عن فسخ العقد قدره 270 ألف دولار، هو قيمة راتبه لـ3 أشهر، ويُطالب بالحصول على قيمة العقد كاملة.

الشكوك حول مستقبل المدرب متواصلة، والجميع بانتظار الإعلان الرسمي عن استمراره أو إقالته لتبدأ مرحلة الاستعداد لمواجهة نيجيريا التي غادرت كأس أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام تونس في ثمن النهائي يوم أمس.

حسام البدري يعرض خدماته على منتخب غانا

موقع 442 الغاني الشهير كشف عن مفاجأة غريبة، إذ أكد أن المصري حسام البدري مهتم جدًا بخلافة راييفاتش في تدريب منتخب غانا.

وأضاف إلى أن صاحب الـ61 عامًا لم يتوقف عند مرحلة الاهتمام بالأمر، بل تقدم بخطوة جدية وهي أنه طلب من شركائه التواصل مع الاتحاد الغاني لكرة القدم ونقل لهم رغبته بتدريب منتخب النجوم السوداء.

المدرب المتواجد في كندا حاليًا، وحسب 442 الغاني، من المتوقع أن يُقدم خلال الأيام القليلة القادمة السيرة الذاتية الخاصة به لمسؤولي الاتحاد الغاني للنظر بها وحسم قرارهم بشأن التعاقد معه من عدمه.

يُشار إلى أن المدرب المصري كان قد أقيل من تدريب منتخب مصر في سبتمبر الماضي بعد الأداء والنتائج المتواضعة للفراعنة تحت قيادته، وقد سبق أن حظي بمسيرة ناجحة جدًا مع النادي الأهلي وتُوج معه بالعديد من البطولات.

يُذكر أن الجماهير الغانية كانت قد طلبت من الاتحاد التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، إذ اعتبرته الخيار الأفضل لقيادة الفريق نحو مونديال 2022.

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