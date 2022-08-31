رغم طلب تشافي .. ألونسو يصل إلى برشلونة لإتمام انتقاله

تفاصيل تعاقد ماركوس ألونسو مع برشلونة

يُخطط ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي للسفر من لندن إلى برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على توقيعه مع الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الظهير الأيسر سيهبط اليوم الأربعاء، خلال فترة بعد الظهر في مطار إلبرات، ثم سيجتمع مع الإدارة الرياضية من أجل توقيع عقود انضمامه إلى النادي الإسباني تدعيمًا لصفوف كتيبة تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية وافق ماركوس ألونسو على تكييف راتبه خلال موسمه الأول مع متطالبات برشلونة، بسبب حد الرواتب وينتظر ظهير تشيلسي توقيع عقود انتقاله إلى البلوجرانا اليوم.

ماركوس ألونسو ينضم إلى برشلونة

برشلونة على الرغم من تفعيل الروافع الأربعة وتكييف متغيرات بعض العقود، احتاج جوان لابورتا رئيس النادي وفيران أوليفه أمين الصندوق، إلى تقديم ضمانات شخصية ليتمكن من تسجيل جول كوندي في رابطة الليجا.

وأشار تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى إن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، يرغب في ضم ظهير أيمن كأولوية قصوى، لكن برشلونة أتم التعاقد مع صفقة الظهير الأيسر ألونسو، نظرًا لوجود اتفاق منذ فترة طويلة مع اللاعب الدولي الإسباني.

وسيوقع ماركوس ألونسو عقدًا لثلاثة مواسم مقبلة، على الرغم من عدم اليقين بعد ما إذا كانت صيغة العقد ستكون موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر أم ثلاثة مواسم مباشرة.

تعاقدات برشلونة صيف 2022-2023

تعاقد برشلونة هذا الصيف مع بابلو توري قادمًا من راسينج بالإضافة إلى فرانك كيسييه من ميلان وأندرياس كريستنسن من تشيلسي في صفقات مجانية بعد انتهاء عقودهما، وضم البلوجرانا إلى صفوفه الجناح البرازيلي، رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو، والصفقة الأبرز روبرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون يورو من بايرن ميونخ، وأخيرًا جول كوندي من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو بجانب 12.5 مليون إضافات.