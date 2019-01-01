رغم شائعات الرحيل - كوتروني وسيلفا يسافران مع ميلان للولايات المتحدة

هل يعتمد جيامباولو على أي منهما الموسم القادم؟

قرر ماركو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، ضم الثنائي أدريان سيلفا وباتريك كوتروني لبعثة الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

الشائعات تحيط بمستقبل سيلفا مع ميلان، لمحاولة الروسونيري للتخلص منه بعد الفشل في بيعه لإشبيليه هذا الصيف.

وأما كوتروني فارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل أيضاً، بوجود اهتمام حقيقي من ولفرهامبتون بضمه.

ومع ذلك سيتوجه كل منهما مع ميلان للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد للموسم القادم مع الفريق بشكل طبيعي.

ويتواجد أيضاً كل من الوافد الجديد ثيو هيرنانديز القادم من ريال مدريد، وكذلك رادي كرونيتش، بالإضافة لعودة جياكومو بونافينتورا من الإصابة.

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ويستعد ميلان لملاقاة كل من بايرن ميونيخ وبنفيكا، في مواصلة تحضيره تحت قيادة جيامباولو، بعد التعادل الودي مع نوفارا 1/1.