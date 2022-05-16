رغم سعادته باهتمام ليفربول .. مبابي يرفض فكرة الانتقال إلى "أنفيلد"

يتأرجح مستقبل كيليان مبابي حاليًا بين ناديين، هما باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، رغم خروج تقارير تفيد برغبة نادي ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدماته.

ليفربول كان في حالة ترقب لما ستسفر عنه وضعية مبابي في باريس سان جيرمان، في محاولة لخطف توقيع النجم الفرنسي.

وتلقى مبابي اهتمام ليفربول بسعادة، والتقارير الإنجليزية لم تستبعد احتمال إتمام الصفقة التي كانت ستمثل ضربة مدوية في سوق الانتقالات.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن مصادر مطلعة كشفت أن مبابي يشعر بالرضا باهتمام ليفربول، لكن قراره واضح، إما الاستمرار في باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد.

ويواجه مبابي أسبوعًا حاسمًا في مستقبله، حيث تعهد باتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله قبل تجمع منتخب فرنسا في نهاية مايو الحالي.

وقال مبابي خلال حفل الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية أثناء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم: "يجب احترام جميع الأطراف، أنا أيضًا تحت ضغط، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط".

وأضاف: "انتهى الأمر، هناك فقط بعض التفاصيل، لكن اتخذت قراري، وسأعلن عنه قريبًأ".

وتوجد ثقة تامة من جانب ريال مدريد بالحصول على خدمات مبابي في صفقة انتقال حر، رغم وجود بعض الأمل لدى باريس سان جيرمان في انقلاب الوضع في آخر لحظة.

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