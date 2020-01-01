رغم رفضه مانشستر يونايتد - هالاند يصمم على فضل سولشاير عليه

تعلمت منه الكثير..

روى إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، فضل أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عليه خلال فترة عمل الثنائي في نادي مولدي النرويجي.

وكان هالاند قد رفض في يناير الماضي الانضمام إلى اليونايتد رغم علاقته الوطيدة بسولشاير، لكن رغم ذلك لم ينفِ أنه استفاد كثيرًا من إرشادات مواطنه في تطويره كمهاجم.

الدولي النرويجي في تصريحات صحفية ذكر بدايات مسيرته في مولدي عام 2018 عندما قال "أتذكر أنني كنت محبطًا كمهاجم شاب، كل شيء كان ضدي في التدريبات.".

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"كنت وحيدًا أمام المرمى وأتلقى العرضيات من سولشاير ولكنني أضعت كل فرصة، وجدت أولي يقول لي: أظن أنك ستبدأ المباراة المقبلة، كن مستعدًا."

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كما أضاف "لقد قمت معه ببعض التدريبات على كيفية إنهاء الكرة أمام المرمى، ليس فقط من العرضيات، أذكر أنه علمني بعض القواعد السهلة.".

"كانت الأولى هي الإنهاء من لمسة واحدة، فلا ينبغي أن أضع قوة كبيرة في الكرة وأحاول تدمير المرمى، كنت أفكر في ذلك ولكنه كان شيئًا جديدًا ما علمه لي وتدربت كثيرًا عليها."

وأتم "لقد علّمني أن أكون هادئًا وكيفي يمكنني التحرك والتواجد في المكان الصحيح حيث تأتي الكرة، عندها تمتلك الفرصة للتسجيل. لديه فضل عليّ في تعليمه لي كل تلك الأمور.".

يذكر أن صاحب الـ20 عامًا قد سجل هذا الموسم 40 هدفًا في مختلف البطولات رفقة ناديه الحالي بوروسيا دورتموند وناديه السابق ريد بول سالزبورج قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.



