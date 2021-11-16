رغم رحيل النجوم .. دراسة تضع الدوري الإسباني على صدارة الدوريات الكبرى

فقد الدوري الإسباني الكثير من بريقه الفترة الماضية، بعد رحيل العديد من النجوم أبرزهم على الإطلاق ليونيل ميسي وسيرخيو راموس ورافاييل فاران.

البطولة انخفضت قيمتها بسبب العديد من الأسباب، أهمها نقص الأموال لمنع اللاعبين من الطراز العالمي من الرحيل عن صفوف الكبار.

الأمر أصبح أكثر صعوبة كذلك بالنسبة لعمالقة الليجا، بشأن التوقيع مع النجوم، ولكن الأمور ليست كارثية تمامًا وفقًا لدراسة أجراها مرصد "CIES" لكرة القدم.

ماذا حللت الدراسة؟

قامت الدراسة بتحليل متوسط مسافة العدو لكل فريق في 26 بطولة محلية على مستوى العالم، لدراسة المعدل البدني للاعبين.

وعلى الرغم من أنه يجب أخذ بعض القيم الأخرى في الاعتبار، فإن رؤية الدوريات والفرق التي تغطي مسافة أكبر من الأخرى، تعطينا فكرة عن مستواها المادي.

ما هو مركز الدوري الإسباني؟

كشفت الدراسة أن الفريق في الدوري الإسباني، يسير بمتوسط سرعة 1.68 كيلو متر لكل مباراة، وهو أقل من الدوري السويسري الذي بلغ 1.70 كيلو متر.

وهو ما يعني أن الليجا هي المسابقة الأفضل من بين الدوريات الخمس الكبرى، باعتبار أن الدوري السويسري خارج الحسابات.

وبالنسبة للدوري الإنجليزي المعروف بقوته البدنية، فقد جاء في المركز الثاني من بين الكبار بـ1.65 كيلو متر من العدو في المباراة الواحد.

وأما الدوري الإيطالي فقد سجل 1.64 كيلو متر في المباراة، ومن بعده الفرنسي 1.60، ثم الدوري الألماني بـ1.47 كيلو متر.

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