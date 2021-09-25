رغم رحيله .. جيوفينكو يضع الهلال في ورطة آسيوية

النجم الإيطالي قد يتسبب في عقوبة قاسية ضد الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة جديدة وقوية في طريقها إلى نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الزعيم السابق.

ورحل سيباستيان جيوفينكو عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن تم فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي، من أجل تسجيل النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا في قائمة الفريق الأزرق.

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الإعلامي الإيراني داوود إيكدري كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في طريقه لإصدار قرارًا ضد الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حسب ما أخبرنا الإعلامي الإيطالي نيكولو تشيرا، فيفا سيصدر قراره التأديبي ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال خصم بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، بشأن تجاوزات قام بها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو".

يذكر أن جيوفينكو تمسك بالحصول على مبلغ 6 ملايين يورو دفعة واحدة، كقيمة مستحقاته المتأخرة، رافضًا عرض إدارة نادي الهلال، بجدولة المستحقات.

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره بيرسبوليس يوم 16 أكتوبر القادم، في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.