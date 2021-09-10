رغم رحيله .. برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

رغم الرحيل عن النادي

قام نادي برشلونة الإسباني، بتوجيه رسالة إلى لاعبه السابق ليونيل ميسي، بعد كسره لرقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

ميسي نجح في تسجيل ثلاثية في شباك بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، في المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3/0، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

ونجح بذلك بتسجيل هدفه رقم 79 مع الأرجنتين، ليكسر رقم النجم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلًا في أمريكا الجنوبية.

ماذا قال برشلونة؟

النادي الكتالوني قرر توجيه رسالة إلى النجم الأرجنتيني رغم رحيله عن الفريق والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال برشلونة في رسالة عبر موقع "تويتر":"الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو".

Meilleur buteur de l'histoire en sélections sud-américaines.



Félicitations, Leo !



📸 @Argentina pic.twitter.com/Yzkb6wCrJw — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 10, 2021

كيف علق ميسي على إنجازه؟

ومن جانبه قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية:"حلمت بهذه اللحظة منذ زمن طويل والحمد الله الذي أعطاني لحظة فريدة من نوعها بهذا الشكل".

وأضاف:"بالنظر إلى كيفية حدوث هذه اللحظة ومكان وقوعها بعد انتظار هناك، أجد أنه لم يكن هناك طريقة أفضل من ذلك، التواجد هنا للاحتفال مع أمي وعائلتي وإخوتي أمر لا يصدق".

وتابع:"عائلتي عانت كثيرًا والآن هم يتواجدون معي للاحتفال على منصة التتويج لذلك أنا في غاية السعادة".