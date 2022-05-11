رغم حسم صفقة هالاند.. ليفاندوفسكي لم يفقد الأمل في برشلونة

بعد انتهاء أهم مسلسلات الميركاتو خلال السنوات الأخيرة، وهو مسلسل النرويجي إيرلينج هالاند الذي أسدل عليه الستار بانتقاله الرسمي إلى مانشستر سيتي، هناك مهاجم آخر يبدو مستقبله أيضًا ملفًا ساخنًا في الميركاتو، وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

مستقبل البولندي لا يزال مثار حدل كبير، المهاجم الاسطوري يريد بدء مغامرة جديد في كرة القدم، وحسب صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني، فإن البولندي سيكون سعيدًا لو انتهى به المطاف في برشلونة، المهتم بدوره بضم نجم بايرن ميونخ.

هل فقد برشلونة الأمل في ضم ليفاندوفسكي؟

في الأسابيع الأخيرة، خرجت العديد من التقارير المتحدثة عن اتصالات تجري بكثافة بين اللاعب وبرشلونة، وواحد ممن يؤكدون وجود فرصة حقيقية لبرشلونة في ضم ليفاندوفسكي هو يان آجي فجورتوفت، اللاعب النرويجي السابق وأحد المقربين لإيرلينج هالاند.

ففي بث عبر قناة اليوتيوب الخاصة بشبكة "إي إس بي إن"، قال فجورتوفت، إنه رأى العديد من الخيارات المتاحة بالفعل بالنسبة لليفاندوفسكي للتوقيع مع برشلونة هذا الصيف.

البولندي يعلم أن بايرن ميونخ لن يجعل مسألة رحيله قبل انتهاء عقده سهلة على برشلونة، ولكنه يأمل في إمكانية الوصول لاتفاق حيال هذا الأمر.

وبعدما تم إعلان انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي، بات في حكم المشكوك به أن يصل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في ظل رغبة بايرن بالحفاظ على مهاجمه الأبرز والذي لم يكن ير له بديلًا محتملًا سوى هالاند، وهذا ما يجعل ملف ليفاندوفسكي واحدًا من الملفات الساخنة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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