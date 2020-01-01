رغم تهديد كورونا .. اجتماع بين إنتر وميلان لبناء "أجمل ملعب بالعالم"

إدارة ميلان ونظيرتها في إنتر يجتمعان من أجل مناقشة مشروع الملعب الجديد المشترك بينهما.

كشف باولو سكاروني رئيس نادي ميلان عن اجتماع سيجمعه بإدارة إنتر الأسبوع المقبل من أجل مناقشة مشروع الملعب الجديد للمدينة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم ونقلتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، وأكد خلالها أن النادي يسعى دائمًا لتقديم الدعم للمدينة بكافة السبل المتاحة.

وقال سكاروني: "من الممكن أن ننظر للمستقبل حتى في وقت الأزمات، رغم ذلك اتفق مع عمدة ميلان جوسيبي سالا أننا في حاجة لتركيز الجهود على الوضع الطارئ الذي نمر به".

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وأضاف: "علينا في الوقت نفسه أن نفكر في المستقبل وأن نعيد إطلاق ميلان كمدينة كبيرة، لو فكرنا في الأمر سنجد أنه لا يوجد أفضل من بناء أجمل ملعب في العالم لهذا الغرض".

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وأردف: "ميلان وإنتر يعملان معًا من أجل ذلك الهدف، ربما لا يحدث ذلك في أي مكان آخر في العالم، نحن نتنافس داخل الملعب لكن خارجه نعرف كيف نتعاون".

وأكمل: "الأسبوع المقبل سنجتمع مع إنتر على أمل مناقشة ذلك الأمر الخاص بالملعب، علينا أن نظهر أننا نفكر ونعمل من أجل المستقبل حتى في أوقات الأزمات".

وأكد ستيفن زهانج رئيس إنتر على تصريحات سكاروني في كلمات نقلتها نفس الصحيفة وقال: "نسعى لدعم البحث العلمي والطبي في ميلان، فنحن نشعر بفخر كبير نظرًا لكوننا من تلك المدينة".

وأنهى تصريحاته: "بالإضافة لذلك سنستمر في دعم المدينة وإعادة إطلاقها من جديد، وسندعم الروابط القوية بالفعل بين إنتر وميلان عن طريق مشروع الملعب الجديد."

جدير بالذكر أن ميلان وإنتر يتشاركان معًا أرضية ملعب سان سيرو - جوزيبي مياتزا - المملوك للمدينة في الأساس منذ ديسمبر عام 1925.