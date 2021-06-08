رغم تهديدات وكيله بتدميره .. نجم شتوتجارت يعترف بالتزوير

سيلاس وامانجيتوكا نجم شتوتجارت يعترف بتزوير هويته وعمره من أجل لعب كرة القدم!

أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم عن تفاصيل مذهلة حول حقيقة هوية لاعبه الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا بعد اعتراف الأخير.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب وقع ضحية ألاعيب وكيل أعماله الذي نقله لأوروبا في 2018.

وكتب النادي في بيانه: "كشف اللاعب سيلاس وامانجيتوكا أن النادي كان ضحية لمكائد وكيله السابق وأن وامانجيتوكا ليس اسمه الحقيقي".

وأضاف: "نعمل بشكل مكثف مع السلطات على توضيح الموقف وتلقي الوثائق الرسمية الأصلية من جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأكمل: "اللاعب يود أن يوضح كل شيء للسلطات الألمانية، وسنقف بحزم بجواره ونريد أن نوضح كافة التفاصيل بكل شفافية".

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية فاللاعب قد ولد عام 1998 واسمه الحقيقي كاتومبا مفومبا وجاء التزوير من وكيله لمساعدته على العودة لأوروبا بعد تجاوز عمره الـ 19.

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وكان اللاعب قد استخرج تأشيرة لبلجيكا وأعجب به نادي أندرلخت وطلب منه العودة لبلاده لاستخراج تأشيرة عمل، لكن وكيله حذره أنه إذا ما عاد بنفس الهوية فلن يسافر من جديد.

وبعد أن زور هويته هدده وكيله أن الإفصاح عن حقيقة ما حدث سيتسبب في تدمير مسيرته الكروية بشكل كامل، وأنه لن يلعب من جديد.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى عامًا في فرنسا قبل أن ينضم لصفوف شتوتجارت ويتألق في الفترة الأخيرة.