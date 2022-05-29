رغم تقارير الرحيل .. نيمار يتحدى باريس سان جيرمان: سأفوز معهم بدوري الأبطال!

نيمار يؤكد عدم وجود أي نية لديه للرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية.

يؤمن البرازيلي نيمار دا سيلفا بقدرته على التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم التقارير التي كشفت عن رغبة النادي الفرنسي في التخلص منه.

وإلى جانب الحديث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، فإن النجم البرازيلي أكد على أنه لم يكن يعرف بقرار تجديد عقد كيليان مبابي في "حديقة الأمراء"، كما حلل موسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأول في العاصمة الفرنسية.

ماذا قال نيمار؟

نيمار أجرى مقابلة مع قناة "+Canal" الفرنسية، وبدأ خلالها الحديث عن تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وقال نيمار: "أعترف أنني لم أكن على علم بذلك حتى اللحظة الأخيرة، عملت بالأمر قبل يوم واحد من الإعلان".

وأضاف: "كنت سعيدًا جدًا لأن مبابي قرر البقاء، أعتقد أن مشروع باريس سان جيرمان هو المشروع المناسب لمسيرته المهنية".

وتابع: "بالنسبة لمسيرته، من الجيد أن يبقى بضع سنوات أخرى في باري سان جيرمان لمحاولة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في بلده ومع فريق مدينته، لذلك أعتقد أنه الاختيار الصحيح".

وأردف: "ربما سيرغب في تغيير رأيه واللعب في فريق آخر في المستقبل، لكن أعتقد أن قراره بالبقاء هو القرار الصحيح، من المهم دائمًا وجود لاعبين مثل كيليان في الفريق".

ما هو رأيه في موسم ميسي الأول مع باريس سان جيرمان؟

وتطرق نيمار بعد ذلك للحديث عن موسم ميسي في باريس سان جيرمان قائلًا: "لقد أمضى ليو سنوات عديدة في برشلونة، ومن الصعب التكيف، من الصعب تغيير الفرق والمدن".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يأت بمفرده بل مع أسرته، اللغة أيضًا مختلفة، هذه أشياء كثيرة محيرة، وهناك أيضًا أسلوب لعب الفريق، مع وجود لاعبين لا يفهمون الطريقة التي يلعب بها".

وأكمل: "أنا وليو ومبابي لاعبون يتم الحكم عليهم دائمًا بناءً على أدائهم والإحصائيات والألقاب التي نفوز بها، نحن نعلم مسؤولياتنا، ولهذا نحاول دائمًا بذل أقصى جهودنا".

ما هو طموح نيمار للمستقبل؟

نيمار تحدث أيضًا عن طموحه للمستقبل قائلًا: "طموحي هو نفسه دائمًا، الفوز بكل لقب ممكن".

وأضاف: "أريد أن ألعب بشكل جيد والفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا، هذه هي طموحاتي للموسم المقبل".

واختتم نيمار: "بالتأكيد يجب أن يكون ذلك مع باريس سان جيرمان، لدي عقد هنا، لذلك لا يوجد خيار آخر، نعم سأكون مع باريس سان جيرمان".

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