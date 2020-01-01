رغم تقارير إصابته .. كلوب يحسم موقف صلاح أمام إيفرتون

نبأ سار للغاية..

زفّ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنباءً سارة لجماهيره، بعدما أعلن عن جاهزية كامل قائمته لمباراة إيفرتون المقرر لها مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كرة القدم عادت للحياة مجددًا في إنجلترا يوم الأربعاء بمباراتين مؤجلتين بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وآرسنال على أن تبدأ الجولة الثلاثين يوم الجمعة، وبالطبع بدون حضور جماهيري.

ليفربول يتزعم جدول ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة ويحتاج فقط إلى الفوز بست نقاط من أجل تنصيبه بطلًا للبطولة للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ويأمل كلوب في أن يكون الفوز في ديربي الميرسيسايد أول خطوة تجاه التتويج.

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كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول أجاب على سؤال حول إمكانية عودة السرعة لفريقه بعد ثلاثة أشهر من الغياب قال "في الأيام الماضية كان لدينا الأشياء العادية، أود أن أقول، بعد انقطاع طويل، لست متأكدًا من أن لها علاقة بذلك".

وأضاف "لقد تدربنا فقط ويمكن أن تحدث الأشياء، ولعبنا مباراة ودية وأيضًا يمكن أن تحدث الأشياء".

محمد صلاح وأندي روبرتسون عانيا من إصابات خفيفة جعلت بعض الأنباء تشير إلى إمكانية غيابهما عن مباراة التوفيز، لكن كلوب أكد على الجاهزية الكاملة لهما وعلى تدربهما بصورة طبيعية في الأيام الماضية.

الألماني اختتم حديثه قائلًا "في الوقت الحالي، لا يوجد مستبعدين حقًا لمباراة الأحد، ولكن يجب أن نرى. البعض تدرب كثيرًا والبعض الآخر أقل، الأخبار الجيدة في النهاية سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب بنسبة 100%".

يذكر أن مباراة الذهاب انتصر فهيا ليفربول بخماسية لهدفين، ما كان سببًا في إقالة المدرب ماركو سيلفا ثم تعيين المحنك الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلفًا له، والذي معه تحسن أداء ومستويات إيفرتون بصورة ملحوظة ليحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.