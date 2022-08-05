رغم تفاؤل لابورتا.. رابطة الدوري الإسباني تجهز مفاجأة غير سعيدة لبرشلونة!

مشاكل تواجه برشلونة برعاية رابطة الدوري الإسباني

أعلن رئيس برشلونة جوان لابورتا أثناء تقديم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعبًا في صفوف الفريق أن النادي الكتالوني قدم كل المستندات اللازمة لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" من أجل تسجيل صفقاته للموسم الجديد.

صاحب أعلى منصب في برشلونة كان واثقًا أثناء إعلانه هذا الأمر، رغم أنه أكد انتظار الرد من مسؤولي رابطة الدوري الإسباني.

وأعلن لابورتا الذي حصد أموالًا للنادي الكتالوني تقدر بـ 868 مليون يورو في الأسابيع الأخيرة ما بين إنفاق على الصفقات وسداد مديونيات وأمور أخرى، أنه "عمل بشكل جيد لتنظيف المديونية واتباع قواعد اللعب المالي النظيف".

وعقد برشلونة في الآونة الأخيرة اجتماعات عديدة مع مسؤولي رابطة الدوري الإسباني، الذين تشير مصادر صحيفة "سبورت" إلى أنهم لم يلبوا إلى الآن كل المطالب التي تفرضها الرابطة من أجل قيد الصفقات الجديدة.

وفقًا لنفس المصادر، فإن برشلونة بحاجة إلى مردود أسرع لرافعة اقتصادية رابعة يتم فيها بيع نسبة أخرى من أصول البلوجرانا، أو من خلال عمليات بيع باهظة الثمن لنجوم بارزين يأتي في مقدمتهم الهولندي فرينكي دي يونج.

سيكون على برشلونة استيفاء كل تلك الشروط قبل إحدى مرحلتين، الأولى حينما ينطلق موسمه الكروي بملاقاة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس حيث يطمح في تسجيل كل صفقاته الجديدة قبل هذا الموعد لحصد أكبر استفادة فنية منها لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

أما الموعد الآخر فهو بالتأكيد 31 أغسطس، موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية بشكل تام، وبعده لن يكون متاحًا تعديل أي شيء يخص الصفقات الجديدة سواء المباعة أو المشتراة.