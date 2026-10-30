رغم تعاطفه مع مانشستر يونايتد.. تشابي ألونسو يطالب نجومه بعدم إظهار أي رحمة!

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أعرب تشابي ألونسو مدرب تشيلسي عن احترامه وتعاطفه الكبيرين مع مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد الذي يتعرض لانتقادات، قبل مواجهتهما على ملعب ستامفورد بريدج. واعترف ألونسو بأن التدريب على أعلى المستويات يصاحبه ضغط لا يتوقف عندما تتعثر النتائج.

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مواجهة عالية المخاطر تضع فترة كاريك تحت المجهر

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت، بينما يخوض المدرب مايكل كاريك معركة للحفاظ على منصبه عقب بداية كارثية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. يقبع يونايتد على بُعد 15 نقطة من القمة بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في مبارياته الثماني الأولى.

وزادت الهزيمة المذلة على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة من الضغوط على المدرب البالغ من العمر 45 عامًا.

ومع ذلك، يؤكد مدرب تشيلسي تشابي ألونسو أن يونايتد يبقى خصمًا خطيرًا بغض النظر عن الضجيج الخارجي.

ألونسو يتحدث عن علاقته الشخصية بكاريك

كشف ألونسو عن احترامه لكاريك، مستعيدًا تاريخهما كلاعبي وسط متنافسين وتفاعلهما الأخير خلال مباراة للأساطير. وقال ألونسو: «أكنّ احترامًا كبيرًا، ولديّ تعاطف كبير مع مايكل كمدرب. أعرفه لأننا لعبنا ضد بعضنا البعض، ومؤخرًا لعبنا في مباراة للأساطير، لذا تحدثنا قليلًا».

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«إنه رجل جيد حقًا وترغب في التواجد مع أمثاله، لكن بخلاف ذلك، ليس من شأني التعليق».

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وفي معرض حديثه عن التدقيق الإعلامي الهائل الذي يواجه كلا المدربين، أضاف ألونسو: «هذا ليس أمرًا جديدًا. تعرف ذلك بمجرد توليك المنصب، وعليك التعامل مع اللحظات الصعبة وتجاوز الأوقات العصيبة».

تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد المتحفز

رفض ألونسو المزاعم بأن الأزمة الحالية لمانشستر يونايتد تجعله خصمًا أسهل في الإعداد له. وأوضح ألونسو: «بالنسبة لي، لا يتغير شيء. في أي وضع، علينا الاستعداد بالطريقة ذاتها. نحن نتحكم بما يمكننا التحكم به».

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«يونايتد يمتلك تشكيلة جيدة، ولديه لاعبون جيدون ومدرب جيد، لذا ستكون مباراة صعبة، وسيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا وبنسخة جيدة منا للفوز بالمباراة».

وأوضح الإسباني: «علينا أن نتمتع بسيطرة جيدة، وسيطرة عاطفية جيدة، وأن نكون مرتاحين، وأن نكون أقوياء... الهدف الأول سيكون مهمًا أيضًا».

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معركة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتظار الفريقين على ستامفورد بريدج

يدخل الناديان مواجهة السبت تواقين إلى ثلاث نقاط من شأنها إعادة تشكيل مسيرتهما في الدوري المحلي.

ويطالب ألونسو برد فعل حاد من لاعبيه عقب الخسارة على أرضه أمام توتنهام نهاية الأسبوع الماضي.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بعد ظهر يوم السبت.