رغم تصريحات صلاح .. ماني يرفض حسم مستقبله مع ليفربول!

رفض اللاعب السنغالي ساديو ماني التعليق حول رحيله المتوقع من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت نجم الريدز اللامع بالانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث يسعى العملاق البافاري لتحسين جودة لاعبيه.

وعن ذلك، تحدث ماني عن رفضه للإفصاح عما بداخله "الآن" للصحافة، حيث أشار إلى وجود توقيت معين، سيكشف بعده عن قراره.

ماذا قال ماني؟

وفقًا لتقارير في ألمانيا، أجرى بايرن بالفعل محادثات مع وكيل ماني بهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هذا الصيف.

وينتهي عقد المهاجم السنغالي مع فريق ليفربول في صيف عام 2023، مما يجعل الموسم القادم هو الأخير له مع الريدز.

وعندما سُئل ماني عن انتقاله المحتمل لبايرن ميونخ قال: "أعتقد أن السؤال جيد للغاية، في الوقت الحالي سيكون من الصعب علي الإجابة".

وواصل: "أنا أركز بشدة على دوري الأبطال، يمكنك سؤالي بعد مباراة النهائي، وقتها سأجيبك".

في سياق متصل كشف زميله محمد صلاح عن قراره بالبقاء في صفوف ليفربول، حيث أوضح: "أنا باقٍ الموسم المقبل بالتأكيد.. هذا واضح، دعونا نرى ما بعد ذلك".

ماذا قدم ماني لليفربول؟

الدولي السنغالي هو أحد أبرز الأسماء التي اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب في مشروعه الناجح مع فريق ليفربول.

حيث شارك معه في 268 مباراة سجل من خلالها 120 هدفًا، وقدم 48 تمريرة حاسمة لزملائه.

فيما يقدم ماني موسمًا مميزًا للغاية حتى الآن، حيث شارك في 50 مباراة سجل من خلالها 23 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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