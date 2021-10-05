رغم تصريحاته السابقة .. مبابي لا يغلق الباب أمام الاستمرار في باريس سان جيرمان!

تفاصيل جديدة في حوار مبابي

نشر "راديو مونت كارلو" الفرنسي النص الكامل لحوار كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي أثار فيه الكثير من الجدل.

مبابي تحدث عن طلبه الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، مفضلًا المغادرة بمقابل مادي بدلًا من الرحيل مجانًا.

كما انتقد رئيس النادي، ناصر الخليفي، الذي أكد أنّ مبابي لن يرحل بالمجان، معتبرًا تصريحاته بمثابة التهديد غير المفهوم.

مبابي يترك باب استمراره في باريس سان جيرمان مفتوحًا

ورغم كل هذه التصريحات السابقة، إلا أنّ الجزء الجديد من حواره لم يغلق الباب أمام الاستمرار وتجديد عقده مع متصدر الدوري الفرنسي.

وقال مبابي: "تعلمت أنّ حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم، كل ما أقوله إنني طلب الرحيل في الصيف الماضي".

وتابع: "لا أود الحديث كثيرًا عن هذا الأمر لأنّه متعب للجميع، أعتقد أنّ لدينا القدرة على تحقيق شيء استثنائي في الموسم الجاري وعلينا التركيز على ذلك بدل من الحديث عن أمور جانبية لا تؤثر كثيرًا".

وحول إمكانية الرحيل بنهاية عقده، واصل: "لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، ولا أعرف إن كنت سأستمر أم أغادر، حتى قبل 6 أشهر من الآن لم أقرر مغادرة الفريق ثم في الصيف طلب الرحيل، كل شيء يتغير".

مبابي: قدوم ميسي جعلني أغير مركزي، ولست ليفاندوفسكي أو إبراهيموفيتش

لاعب باريس سان جيرمان أبدى سعادته بالشكل الذي ظهر به الفريق مع انطلاق الموسم وبالأخص في ليلة الانتصار على مانشستر سيتي، إلا أنّه أوضح أنّ هناك بعض الصعوبات بسبب وصول اللاعبين في أوقات متفرقة مع انطلاق الموسم.

وأردف: "الفريق يمتلك نيمار وليونيل ميسي بجانبي، ونحن ثلاثي يفضل الابتكار، ولكن لا نلعب فقط نحن الثلاثي في الأمام، لدي وظيفة أخرى وهي توفير المساحات لهم لأجل تقديم الأفضل، فأنا أحب أن ألعب وأساعد زملائي".

وحول تغيير مركزه بسبب قدوم ليونيل ميسي، استرسل: "بالطبع أفضل اللعب من الجهة اليسرى وتألقت كثيرًا هناك، لكن بوجود ليو ونيمار، أستطيع صناعة الخطورة في أي مركز، كما أنني غير مقيد بمركز، فلست مهاجمًا مثل روبيرت ليفاندوفسكي أو إيدنسون كافاني أو زلاتان إبراهيموفيتش، أنا لاعب مختلف وأحب اللعب في المساحات والحصول على الحرية".

مبابي يعلق على أزمته مع نيمار

وحول ما حدث في لقاء مونبيلييه في الدوري الفرنسي، علّق مبابي ضاحكًا: "هذا ليس شيئًا، مثل هذه الأمور تحدث في المباريات، وبالطبع لا نحتاج لوقت طويل لإنهاء مثل هذه المواقف".

وتابع: "لقد تحدثت معه نحو 20 ثانية بجدية فقط حول هذه المسألة وانتهت".

وأوضح: "لست نادمًا على ما حدث وقتها، فنحن عادة نقوم بذلك في غرفة خلع الملابس، تتحدث مع زميل لك عما جرى في المباراة وربما تخرج عن شعورك قليلًا لكن بعدها تستمر الأمور دون مشكلة. لكني أتفهم ردود الفعل".

مبابي: اللعب بجوار ميسي سهل

نجم باريس سان جيرمان أكد أنّ اللعب بحوار ميسي أمر سهل، لأنّه لاعب يفهم كرة القدم كما أنّه الذي يلعب بالقدم اليسرى بيننا ويعرف جيدًا ما الذي يجب أن يفعله.

وواصل: "إن كان من الأفضل المراوغة ثم التسديد، يفعل ذلك وإن كان الأفضل لمسة واحدة ثم التسديد يفعل ذلك أيضًا، ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن أفضلهم فهو يحترم اللعبة ويقدر الآخرين".

جدير بالذكر أنّ ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بالمجان بعد 17 عامًا قضاها مع النادي الكتالوني.