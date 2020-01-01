رغم تسجيله لهدف يتيم.. الفوز بالدوري الإسباني يرفع من قيمة صفقة هازارد

نبأ غير سعيد لريال مدريد..

تعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد لطالما كان حلمًا كبيرًا ومشتركًا بين الطرفين لسنوات، وأخيرًا تحقق هذا الحلم في الصيف الماضي نظير 100 مليون يورو دفعتها إدارة فلورنتينو بيريز إلى تشيلسي، غير أن تجربة البلجيكي لم ترق لمستوى التطلعات حتى الآن، ويبدو أنها ستكلف النادي أعباءً إضافية من الناحية المالية في الفترة المقبلة.

في موسمه الأول، أحرز هازارد هدفًا يتيمًا في الدوري الإسباني خلال 15 مشاركة وصنع 6، مقابل عدم تسجيل أي أهداف في دوري أبطال أوروبا وصناعته لهدف وحيد، بيد أن صاحب الـ 29 عامًا في طريقه للقبه الأول بقميص الملكي، الليجا.

ورغم نقص إسهامات هازارد الذي قضى أغلب أوقات هذا الموسم مُصابًا، إلا أن تتويجه باللقب مع ريال مدريد من شأنه أن يضفي أعباء اقتصادية إضافية على خزائن الميرينجي، فجزء من قيمة صفقة انتقاله لسانتياجو برنابيو من تشيلسي ينطوي على إضافات على تحقيقه للألقاب والإنجازات الفردية.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مجموع هذه الإضافات يبلغ 30 مليون يورو، قرابة 15 منها ستدفعه إدارة ريال مدريد بعد التتويج بالدوري، أما الباقي فيتعلق بتتويج هازارد مثلًا بالكرة الذهبية أو عدد من الأهداف يحرزه وإنجازات فردية كتلك.

بشكلٍ عام، هذه الإضافات ستجعل صفقة هازارد هي الصفقة الأكبر في تاريخ ريال مدريد متخطيًا صفقة جاريث بيل، الذي دُفِع فيه 101 مليون يورو عام 2013 للتعاقد معه من توتنهام، فسيكون إجمالي قيمة هازارد مبدئيًا 115 مليون يورو قابلة للزيادة.

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الفضل في ذلك يعود إلى مارينا جرانوفسكايا، الرئيس التنفيذي لتشيلسي، ففي بداية المفاوضات مع ريال مدريد بشأن هازارد، كان سعره 130 مليون، وامتنانًا لما قدمه للنادي ولرغبته الملحة في الانضمام للريال، قبلت بأن يتم البيع نظير 100 مليون يورو، واقترحت في الوقت نفسه فكرة الإضافات التي ستكون مربحة جدًا بالنسبة للنادي اللندني.

ومن المعروف أن ريال مدريد ورغم قوته الاقتصادية إلا أنه عانى إلى حد كبير جراء أزمة فيروس كورونا وما تسببت به من تراجع في الإيرادات لكل أندية العالم، الأمر الذي جعل إدارة بيريز تقرر ألا تبرم صفقات كبيرة هذا الصيف للحفاظ على توازنها المادي.

الآن بات على الإدارة دفع قرابة 15 مليون يورو بسبب هازارد، تشيلسي سيستفيد كثيرًا خصوصًا وأن النادي يحتاج للمال لإبرام صفقات إضافية بعد صفقتي حكيم زياش وتيمو فيرنر، بينما سيتعين على الريال التكيف مع ذكاء ماريا جرانوفسكايا الإداري.