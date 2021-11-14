رغم تراجع مسيرته بشدة.. مورينيو كان على وشك تدريب هذا العملاق الأوروبي

رغم التراجع الكبير الذي يعيشه جوزيه مورينيو في السنوات الأخيرة بمسيرته التدريبية، لكنه لا يزال مطمعًا للأندية الكبرى، وأحد الأندية التي فكرت في انتدابه مؤخرًا كانت بايرن ميونخ، وذلك حسبما أكد الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري، كارل هاينز رومينيجه.

وأقيل مورينيو من تدريب توتنهام في شهر أبريل الماضي لتراجع النتائج، ليفاجأ الجميع بعدها بأسابيع قليلة بإعلانه مدربًا لروما بداية من الموسم الجديد، في ثاني تجاربه بالأراضي الإيطالية بعد نجاحه الساحق في العقد الماضي مع إنتر.

لم يسبق لمورينيو وأن عمل في الدوري الألماني من قبل، ومع هذا وضعته إدارة بايرن ميونخ كخليفة محتملة لهانزي فليك، الذي أعلن بنهاية الموسم الماضي أنه سيغادر أليانز آرينا متجهًا لخلافة يواخيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا.

رومينيجه في حديث إعلامي تحدث عن هذا الأمر وقال "نعم، مورينيو كان مرشحًا (لخلافة فليك) لكننا رأينا أن مدربًا بخصائص أخرى وأفكار مختلفة سيكون مناسبًا أكثر لتدريب بايرن ميونخ".

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كما أضاف صاحب الـ66 عامًا "أتمنى له أن يحقق نجاحات مع روما، مورينيو مدرب عظيم بكل المقاييس".

ويتزامن حديث رومينيجه مع ما قاله أسطورة بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية، مايكل بالاك، في شهر مايو الماضي حول رغبة مورينيو في تدريب البافاري بالسنوات الأخيرة.

بنهاية المطاف، انصب اختيار إدارة بايرن ميونخ على المدرب الواعد يوليان ناجلسمان لخلافة فليك، وحتى الآن يسير العملاق الألماني معه بصورة ممتازة بتصدره للدوري المحلي وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

أما مورينيو، فهو ليس في أفضل حالة مع روما، إذ يأتي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي وتلقى هزيمة ساحقة في دوري المؤتمر الأوروبي بستة أهداف لهدف من فريق نرويجي مغمور، كما بدأ في خلافاته المعتادة مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس.