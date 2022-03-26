رغم تحسن النتائج .. آرسنال يتفاوض مع بديل صادم لأرتيتا!

رغم النتائج الجيدة والمستويات المميزة التي يقدمها ميكيل أرتيتا مع آرسنال، إلا أن مستقبله يظل محل شكوك مستمرة.

آرسنال تحسن بشكل ملحوظ الفترة الماضية، ويمر بسلسلة انتصارات جعلته من أقرب الفرق المرشحة للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم من خلال الدوري الإنجليزي.

ومع ذلك يستهدف آرسنال التعاقد مع تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعد رحيله عن الفريق في كأس العالم بشهر ديسمبر القادم.

وقال تقرير من شبكة "TV Globo" البرازيلية إن إدارة النادي بقيادة إيدو المدير التقني دخلت في محادثات جدية مع تيتي.

وأوضحت أن إيدو يحاول استغلال علاقته الجيدة التي تجمعه بمدرب السيليساو من خلال فترة عملهما معًا في المنتخب البرازيلي لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2016.

وتأتي المفاوضات رغم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها أرتيتا حاليًا بين المشجعين واللاعبين، ولكن عقده ينتهي العام المقبل دون الاتفاق على التجديد حتى الآن.

ومن غير الواضح حتى الآن موقف تيتي من تدريب آرسنال، لأنه لم يحدد خطوته القادمة بعد ترك البرازيل عقب المونديال، مع الوضع في الاعتبار عدم عمله في أوروبا طوال مسيرته التدريبية.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع بالدوري الإنجليزي بـ54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس، و16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 29 جولة.

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