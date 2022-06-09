رغم تبرئته من الاحتيال .. حبس رابح ماجر ستة أشهر

غرامات وتعويضات للوكالة توقع على أسطورة الكرة الجزائرية بجانب السجن

أصدر القضاء الجزائري حكمًا ضد رابح ماجر؛ أسطورة الكرة الجزائرية والعربية، رغم تبرئته من بعض التهم كالاحتيال والنصب.

ما هي القصة؟

الوكالة الوطنية للنشر والإشهار قدمت بلاغات ضد ماجر وشريكه – الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه – بتهم تتعلق باستفادته من صفحات إشهارية من الوكالة بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية، كان يمتلكها الأسطورة الجزائرية في وقت سابق، بعد أشهر من توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.

وطالب محامي الوكالة بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية بتعويض مالي من ماجر وشريكه قدره 4 ملايين دينار جزائري.

فيما أكد ملاح عبد الحق؛ محامي ماجر، قبل إصدار الأحكام النهائية أنه قدم كل الأدلة التي تثبت براءة موكله، ووصف الاتهامات بالواهية.

ما هو الحكم النهائي؟

وفقًا لـ"النهار" فإن محكمة الجنح "سيدي أمحمد" أصدر حكمًا أمس الخميس، بسجن ماجر وشريكه ستة أشهر، مع تغريمهما 100 ألف دينار جزائري كغرامة نافذة، بتهمة التصريح الكاذب.

كذلك تم إلزام الثنائي بدفع 500 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية للإشهار، تعويضًا عن كافة الأضرار.

فيما تم تبرئة الثنائي من تهم النصب وجنحة التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة.

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