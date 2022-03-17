أعلن المدرب ديدييه ديشان؛ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن قائمة الديوك التي ستخوض مباراتين أمام ساحل العاج وجنوب إفريقيا وديًا خلال شهر مارس الجاري.

المنتخب الفرنسي سيلعب مباراته الأولى أمام نظيره العاجي يوم الجمعة 25 مارس الجاري، والثانية أمام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 29 مارس، في ظل عدم ارتباط المنتخبين بأي مباريات رسمية.

استبعاد عثمان ديمبيلي من قائمة فرنسا

وعلى الرغم من تألق النجم ديمبيلي مع فريقه برشلونة، بعد قراره بعدم الموافقة على قرار ناديه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن ديشان مازال مُصرًا على استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي.

وكانت آخر مرة شارك فيها ديمبيلي مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" خلال الصيف الماضي، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها أمام المجر التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ولم يستطع المشاركة أمام البرتغال بسبب الإصابة في الركبة.

ولم يظهر أيضًا ديمبيلي خلال مباريات فرنسا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت في شهري سبتمبر ونوفمبر، وأيضًا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

من تضم قائمة فرنسا لمواجهة ساحل العاج وجنوب إفريقيا؟

وشهدت قائمة فرنسا ضم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وأنطونيو جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وعودة بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وغياب دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ.

كما شهدت القائمة تواجد جوناثان كلاوس لاعب لانس، وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج للمرة الأولى، كما تم استبعاد أوليفييه جيرو مهاجم ميلان.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس، مايك ماينيان، ألفونس أريولا.

الدفاع: لوكاس دينييه، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، بيرنسيل كيمبيمبي، جول كوندي، بنيامين بافرد، جوناثان كلوس، رافائيل فاران.

خط الوسط: ماتيو جيندوزي، نجولو كانتي، بول بوجبا، أدريان رابيو، أورلين توشواميني.

الهجوم: وسام بن يدر، كريم بنزيما، موسى ديابي، أنطوان جريزمان، كينجسلي كومان، كيليان مبابي، كريستوفر نكونكو.

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