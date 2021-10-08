رغم تألق صلاح .. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي !

حالة من الدهشة بعد خسارة النجم المصري للجائزة

مفاجأة من العيار الثقيل، حققها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو تألق بشكل لافت مع مانشستر يونايتد على مدار شهر سبتمبر الماضي، ليحصل على الجائزة متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح.

ويحقق بذلك البرتغالي الجائزة الفردية الأولى له، منذ قدومه للشياطين الحمر من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل اللاعب 3 أهداف خلال الشهر الماضي، حيث أحرز هدفين في الفوز على نيوكاسل يونايتد 4/1، وسجل مرة واحدة في الانتصار على وست هام 2/1.

وعلى جانب آخر حصد الإسباني ميكيل أرتيتا جائزة أفضل مدرب، عقب قيادته آرسنال للفوز على نوريتش سيتي وبيرنلي وتوتنهام.

فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب جاء بمثابة المفاجأة، بسبب التألق اللافت لمحمد صلاح ونسبته التهديفية الأعلى مع ليفربول في نفس الشهر.

ونجح صلاح في هز الشباك 4 مرات مع الريدز في سبتمبر، وقدم العديد من المستويات المميزة مع الفريق بغض النظر عن الجانب التهديفي.

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وسجل الدولي المصري في شباك ليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد، ونجح في التسجيل أيضًا في التعادل الأخير لليفربول مع مانشستر سيتي 2/2 يوم الأحد الماضي.

الأمر لفت نظر جاري لينيكر نجم ليستر سيتي وبرشلونة السابق، حيث قال إن صلاح كان رائعًا ويستحق الجائزة بجدارة.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، مقابل 15 لصالح ليفربول و14 لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.