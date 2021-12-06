رغم اهتمام مدريد.. نجم روسيا يحلم باللعب في برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن المهاجمين في سوق الانتقالات، خاصة على الأطراف، في ظل تراجع الجودة والنقص العددي على الأطراف.

وارتبط برشلونة مؤخرًا بعدد من اللاعبين لتعزيز خطه الأمامي، مثل فيران توريس ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، وأنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

لكن مؤخرًا، يبدو أن برشلونة أمام هدف جديد، وهو أندري زاخريان نجم دينامو موسكو الروسي، ومنتخب روسيا.

واعترف أندري فورونين مدرب نادي دينامو موسكو الروسي أن أرسين زاخريان نجم الفريق يحلم باللعب في صفوف برشلونة.

ويعد زاخريان، 18 عامًا، أحد أعظم المواهب الشاب في كرة القدم الروسية ويشجع ريال مدريد، وتؤكد التقارير احتمالية خروجه من ناديه مقابل 12 مليون يورو.

ويراقب ريال مدريد اللاعب الشاب بكثافة خلال الفترة الحالية، لكن يبدو أن رغبة زاخريان قد تحسم بالفعل الصراع لصالح برشلونة في المستقبل.

ماذا قال فورونين؟

وقال فورونين في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية حول مستقبل الجناح الروسي: "في الوقت الحالي، هو سعيد في دينامو، ويريد أن يكون هنا، لكنه يريد أن يلعب في برشلونة".

وأضاف: "أنا أيضًا أريده أن يلعب هناك في مرحلة ما، لكنه لا يزال لديه عقد معنا، وأريده أن يلعب في دينامو الآن".

لماذا لا يجب أن يرحل زاخريان من دينامو الآن؟

فورونين، النجم السابق لمنتخب روسيا، ذهب أبعد من ذلك، عندما أكد أن زاخريان لا يزال يافعًا للغاية للعب في فريق مثل برشلونة.

وقال في ختام تصريحاته: "إذا ذهب إلى برشلونة سيكون ذلك رائعًا، لكن الأمر ليس سهلًا الآن، ولم ينضج هنا بعد".

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