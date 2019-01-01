رغم انضمامه لريال مدريد - هازارد لا ينسى جمهور تشيلسي

موقف رائع من هازارد يؤكد عشفه لتشيلسي

لم يتخل إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد عن عشقه لنادي تشيلسي رغم رحيله في الصيف الحالي لصفوف الملكي.

هازارد انضم إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بجانب المتغيرات الإضافية والتي تصل بمجموع الصفقة إلى 130 مليون يورو.

وظهر البلجيكي مع معسكر ريال مدريد في مدينة مونتريال الكندية وهو يعمل ما يُذكره بفريقه السابق.

الصور أظهرت الهاتف الخلوي الذي يحمله هازارد ويوجد عليه صورة لمشجعين أطفال من تشيلسي بالزي الأزرق التقليدي.

صاحب الـ 29 عامًا كان يمتلك عقدًا مع البلوز ينتهي في 2020 لكنّه فضّل الرحيل في الصيف الحالي حتى لا يغادر بالمجان.