رغم انتقادات اللاعبين .. ريال مدريد ليس قلقًا بشأن أرضية برنابيو

أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" ظهرت بشكل سيئ في المباريات الأخيرة، لكن ريال مدريد ليس قلقًا من الأمر رغم الانتقادات.

ظهرت أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد بصورة سيئة خلال مباراة الفريق الملكي أمام لايبزيج الألماني، والتي أقيمت مساء الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

حالة أرضية الملعب تسببت في بعض الانتقادات من اللاعبين، بعد أن خرج البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ليؤكد أن أرضية الملعب لم تساعد الفريق بالشكل الأمثل رغم تحقيق الفوز.

حالة أرضية ريال مدريد بدأت تظهر بشكل سيئ منذ مباراة مايوركا يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، وتضاعف الأمر أمام لايبزيج.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الأمور تحت السيطرة، وأن الفنيين والمسؤولين عن العشب يؤكدون أن أرضية الملعب لن يكون فيها أي مشاكل في المباراة المقبلة على "سانتياجو برنابيو"، والتي تقام في الثاني من أكتوبر المقبل ضد أوساسونا.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد لا يفكر في تغيير العشب في الوقت الحالي، وهناك حالة من الثقة في أن الملعب سوف يستعيد مظهره اللائق في الوقت المناسب.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" سبع مباريات، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا وخمس مباريات في الدوري الإسباني، قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم التي تمتد لشهر ونصف.

وكما هو منطقي، فإن التركيز الأكبر على أرضية الملعب سيكون قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر المقبل.

وبمجرد توقف المنافسات على مستوى الأندية بسبب كأس العالم، فإن ملعب "سانتياجو برنابيو" لن تقام عليه أي مباراة لأكثر من شهرين، من التاسع من نوفمبر وحتى 15 يناير 2023.