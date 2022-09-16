رغم الهزيمة .. جوارديولا انبهر بمستوى برشلونة أمام بايرن ميونخ!

شاهد المباراة مع مساعده في مانشستر سيتي

رغم ابتعاده عن برشلونة لفترة طويلة، إلا أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، يظل يتابع الفريق الكتالوني في مختلف المناسبات المحلية والأوروبية.

برشلونة خسر يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ، وهما الفريقان اللذان عمل بهما جوارديولا من قبل، وجاءت النتيجة بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين.

العديد من المتابعين أعجبوا بالطريقة التي لعب بها برشلونة رغم الخسارة، وكان منهم جوارديولا الذي قال ذلك من خلال متابعته للمباراة مع مانويل إستيارتي لاعب كرة الماء السابق ومساعد جوارديولا الحالي في سيتي.

وقال إستيارتي في محادثة مع اليوتيوبر فالنتي سانجوان نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"رأينا المباراة مع صديق مشترك وهو جوان باتسي، كان هناك ركلة جزاء واضحة جدًا والعديد من الفرص بالشوط الأول".

وأضاف:"الجميع يعرف ما هو شكل دوري الأبطال، يمكنك أن تهيمن وتستحق كل شيء، ولكن يمكنهم تسجيل هدف استراتيجي في مرماك".

وتابع:هذه كرة القدم في النهاية ولكن جوارديولا أحب الطريقة التي لعب بها برشلونة كثيرًا خلال هذا اللقاء".

جدير بالذكر أن جوارديولا عمل كمدرب لبرشلونة من 2008 إلى 2012، وحصل على 3 ألقاب دوري إسباني ولقبين دوري أبطال أوروبا، قبل الانتقال لبايرن ميونخ الذي فاز معه بالدوري الألماني 3 مرات، ثم انتقل إلى فريقه الحالي مانشستر سيتي.