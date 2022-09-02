رغم الميركاتو التاريخي.. تشافي يعترف بأن برشلونة "لم يحقق كل رغباته!"

ماذا يريد مدرب البلوجرانا أكثر من هذا؟!

رغم أن العالم كله قد رأى كيف أبرم برشلونة موسم انتقالات صيفية خياليًا، إلا أن المدرب تشافي هيرنانديز لا يبدو راضيًا بنسبة 100% عما تم إبرامه من صفقات.

على الأقل، عبر تشافي عن أن النادي لم يلب له كل مطالبه فيما يتعلق بالصفقات، التي قال بوضوح إنه أراد المزيد منها لكن لم تتيسر الأمور.

خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، قال تشافي هيرنانديز: "التشكيلة اكتملت الآن، هذا واضح، ولكن وفقًا لقواعد السوق التي حكمت برشلونة، كان هناك اسم أو اسمان لم نستطع التعاقد معهما".

ولكن قبل أن يستطرد تشافي في توضيح عدم رضاه عن الصفقات التي تم إبرامها إلى الآن والتي تبدو مرضية لقطاع واسع من جمهور برشلونة، عاد للتوضيح.

إذ قال تشافي بشكل سريع: "ولكن معذرة أنا راضٍ للغاية، لا توجد أي شكوى بالنسبة لي في هذا الصدد، النادي بذل مجهودًا خارقًا لتجميع هؤلاء اللاعبين سويًا، لقد كانت الرافعات الاقتصادية رائعة ومؤثرة".

ويدخل برشلونة مباراة الغد في الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيث بيثخوان وعينه على الفوز ولا غير لموصلة مطاردة ريال مدريد وريال بيتيس في الصدارة، وهو الذي يحتل المركز الثالث في الليجا خلفهما برصيد 7 نقاط بعد أن فاز في مباراتي ريال سوسيداد وبلد الوليد وتعادل في افتتاحية الدوري أمام رايو فاييكانو.