رغم الموسم الكارثي.. ثنائي ريال مدريد في تشكيلة الأفضل

تقارير صحفية إسبانية تؤكد ظهور ثنائي من صفوف ريال مدريد في تشكيلة أفضل اللاعبين خلال الموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ظهور الثنائي سيرجيو راموس ولوكا مودريتش في تشكيلة أفضل اللاعبين الخاصة بالموسم المنصرم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن ثنائي النادي الملكي ظهرا أساسيان في التشكيلة بالرغم من الموسم الكارثي الذي مر به الفريق.

وكان ريال مدريد قد مر بموسم صعب للغاية في العام الماضي بعدما تعثر في دوري أبطال أوروبا وودع البطولة من دور الـ ١٦ وخرج أمام برشلونة في كأس الملك وخسر الدوري للبلوجرانا.

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ولم يقدم الثنائي أفضل المستويات الخاصة بهما في الموسم الماضي أيضًا وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على نتائج الفريق محليًا وقاريًا.

وحقق الفريق الملكي بطولة وحيدة خلال العام الماضي تتمثل في كأس العالم للأندية الذي شارك فيه كبطل لأوروبا على حساب ليفربول.

جدير بالذكر أن كل من راموس ومودريتش ضيفين دائمين على تشكيلة الأفضل، ومن المقرر أن تعلن التشكيلة كاملة بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل.