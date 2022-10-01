رغم المحاولات المستميتة .. موقف رومارينيو النهائي من الكلاسيكو

تعرف على موقف رومارينيو من الكلاسيكو

حاول الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية، تجهيز البرازيلي رومارينيو نجم الفريق، من أجل المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

محاولات مستميتة لإعادة رومارينيو

منذ إصابة رومارينيو في مباراة الخليج بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، كثف الجهاز الطبي لنادي الاتحاد مجهوداته من أجل إعداد اللاعب لمباراة الكلاسيكو.

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Shahid Shahid

وخضع رومارينيو إلى جلسات علاج بالكهرباء على العضلة الخلفية، بهدف تجهيزه لمباراة الكلاسيكو.

ويعد النجم البرازيلي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو.

ما هو موقف رومارينيو النهائي من الكلاسيكو؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، رفض مشاركة رومارينيو أمام النصر في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن قرار الجهاز الطبي بقيادة الجزائري علي يقدح جاء بهدف تجنب المجازفة باللاعب، حتى لا يخسره الفريق خلال المباريات القادمة.

وبذلك يتأكد غياب رومارينيو عن مواجهة الكلاسيكو، بجانب الأنجولي هيلدر كوستا، الذي يعاني هو الآخر من إصابة عضلية.

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