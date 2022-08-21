رغم القصف الروسي .. نادٍ أوكراني يتمسك باللعب على أرضه!

فريق كريفباس الأوكراني يتمسك بالاستمرار في مدينة كريفيي ريه، على الرغم من تعرضها للقصف الروسي بشكل متواصل.

يرفض نادي كريفباس الأوكراني مغادرة مدينة كريفيي ريه في وسط البلاد، على الرغم من وجودها في قلب الهجوم الروسي المكثف على البلاد.

نادي كريفباس، الذي تأسس بشكله الحالي في عام 2020 بعد عدة أزمات مالية أدت إلى حل الفريق القديم في 2013، يستعد لخوض منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى الأوكراني، للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الرغم من وجود النادي في مدينة كريفيي ريه، التي تعرضت لقصف روسي مكثف مؤخرًا، إلا أن لاعبي كريفباس يبدون مصرين على حقيقة أنهم يمثلون مدينتهم، ويتمسكون بالاستمرار فيها مهما كانت الأمور.

وحسب صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، فإن إدارة نادي كريفباس ولاعبيه قرروا عدم الانتقال إلى العاصمة كييف، كما فعلت الأندية الأخرى، حتى لو تم قصف المناطق الواقعة على أطراف المدينة بشكل متكرر.

وفي يونيو الماضي، طلب النادي من منافسيه أن ينسوا فكرة لعب مباريات الدوري بعيدًا عن ملعبه، حيث أكد النادي أنه لا يوجد أي خيار لذلك، سواء من وجهة النظر الأخلاقية، أو من حيث المبدأ الرياضي.

وتأمل إدارة كريفباس بأن يُسمح للنادي بخوض المباريات في دوري الدرجة الأولى الأوكراني على أرضه، لكن ذلك قد لا يكون ممكنًا إذا ما استمر القصف الروسي على المدينة.

النادي ومشجعيه قاموا مؤخرًا بإنشاء حساب بنكي مشترك من أجل جمع التبرعات للإمدادات الطبية وبعض الأمور الأخرى لمساعدة الجيش الأوكراني.