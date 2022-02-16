رغم الفوز الكبير والاقتراب من التأهل .. جوارديولا غاضب من فريقه أمام لشبونة

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن عدم رضاه الكامل عن فريقه مانشستر سيتي، بالرغم من تحقيق لاعبيه لفوز كبير وشبه ضمان التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث فاز مانشستر سيتي على سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة (5-0) الليلة الماضية على ملعب خوسيه ألفالادي في ذهاب دور ال 16 من البطولة الأوروبية الأعرق.

وعلى الرغم من تلك النتيجة العريضة، إلا أن بيب تحدث بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن عدم سعادته الكاملة.

وقال جوارديولا بعد المباراة في تصريحات نقلتها ماركا: "لا تفهموني خطأ، أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "أعرف مدى صعوبة هذه المنافسة، الفوز 5-0 أمر رائع".

وأوضح: "كنا فعالين الليلة وجاءت الأهداف باستمرار وعندما يحدث ذلك يكون الأمر صعبًا على المنافس".

وعن حديثه حول ما لم يرضيه قال: "لكننا لم نكن جيدين في مرحلة البناء، دافعنا بشكل مميز وحققنا نتيجة مذهلة، لكن لدينا واجب كمدرب وكفريق لتحليل طريقة لعبنا بشكل فردي وجماعي، ليس فقط النتيجة".

فالمدرب الإسباني معروف بحبه لتملك كل شيء في المباراة، فبيب دومًا ما يطارد حالة الكمال الكروي، ويطمح أن يسيطر فريقه على مجريات اللعب بشكل دائم.

وكان السيتي قد أنهى دور المجموعات بتصدره لمجموعته، التي كان فيها كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني ونادي بروج البلجيكي.

كما أنهم يتصدرون الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني وبفارق 16 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن الفريق الإنجليزي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر أمام تشيلسي في ملعب بورتو.

اقرأ أيضًا ..

ظهور متأخر وفقر وبطالة.. نجوم صعدوا من القاع إلى قمة المجد الكروي !

مبابي: ريال مدريد؟ ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم

رونالدو إلى جماهير مانشستر يونايتد: دعونا نتجاهل الضوضاء!