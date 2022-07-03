رغم العقبات .. برناردو سيلفا يضغط للانتقال إلى برشلونة

برشلونة يرغب في تعزيز خط الوسط بصورة عاجلة، ويبدو أن "البلوجرانا" وجد ضالته بالفعل في برناردو سيلفا.

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني في طريقه للحصول على أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليًا، بعد أن حصل على منح البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي موافقته على الانضمام إلى "البلوجرانا".

برشلونة يدرك أن الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق، حيث سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على التعاقد مع أحد أبرز نجومه.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد من جانبها أن برناردو سيلفا أبلغ وكيل أعماله جورج مينديش أنه يريد اللعب مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

لماذا يريد برناردو سيلفا الانتقال إلى برشلونة؟

السبب الرئيسي ربما في رغبة برناردو سيلفا للانتقال إلى برشلونة هو اللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وحسب التقرير، فإن برناردو سيلفا أبلغ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالفعل عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن جوارديولا شدد على أهمية البرتغالي الدولي في خططه، حين قال مؤخرًا: "اليوم أعتقد أن برناردو سيلفا سيستمر معنا، لكن كما قلت دائمًا، لا أريد لاعبين لا يريدون التواجد معنا، لكن ما يمكن أن أقوله هو أن برناردو مهم بالنسبة لنا".

ما هي الصعوبات التي تواجه برشلونة في الصفقة؟

حسب التقرير، وعلى الرغم من تفضيل برناردو سيلفا للانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني سيواجه عددًا من الصعوبات في الصفقة.

البداية تتمثل في أن عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2025، وهو ما يعني أن بطل الدوري الإنجليزي يملك اليد العليا في المفاوضات.

ولا يرغب مانشستر سيتي في التخلي عن خدمات البرتغالي الدولي بأقل من 100 مليون يورو، لكن برشلونة يريد أن ينخفض ذلك الرقم إلى النصف على الأقل.

السبب الثاني هو أن برشلونة يحتاج إلى بيع فرينكي دي يونج أولًا قبل التحرك نحو برناردو سيلفا، والهولندي الدولي حتى الآن يرفض بشكل قاطع الرحيل عن "كامب نو".

على أي حال، يبدو أن الأمور لن تغلق قريبًا في الجبهتين، لكن كل شيء يعتمد أولًا على رحيل دي يونج، وحينها يمكن أن يفكر برشلونة في التوجه إلى برناردو سيلفا.

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