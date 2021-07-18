رغم العرض الفلكي .. رشيد غزال يرفض النصر مرة أخرى

غزال يصدم النصر مرة أخرى

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الجزائري رشيد غزال، جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي، رفض عرضًا ضخمًا جدًا من نادي النصر السعودي، من أجل التعاقد معه.

وكانت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد حاولت التعاقد مع رشيد غزال من قبل، ولكن الصفقة لم تتم بسبب رفض اللاعب خوض تجربة في السعودية حاليًا، مفضلًا البقاء في أوروبا.

وأشارت صحيفة "ortadogugazetesi" التركية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا فلكيًا جديدًا لرشيد غزال من أجل الحصول على خدماته، ولكن اللاعب رفضه.

وأضافت الصحيفة أن عرض نادي النصر للتعاقد مع رشيد غزال وصل إلى 4 مليون يورو، بينما اكتفى نادي بشكتاش بمبلغ 2.5 مليون يورو، ورغم تفوق العرض السعودي.

ورغم تفوق عرض نادي النصر السعودي، إلا أن رشيد غزال رفض مناقشته، وتمسك بنادي بشكتاش، حيث ينتظر تقدم مسؤوليه بعرض جديد يفوق العرض المقدم حاليًا.

ومن جانبه، دخل نادي جلطة سراي في المفاوضات، حيث رفع قيمة الراتب السنوي المعروض على اللاعب الجزائري إلى 2.8 مليون يورو، للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.

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ويسعى نادي النصر التعاقد مع جناح مميز، لتعويض رحيل المغربي نور الدين أمرابط، وهو ما دفع مسؤوليه لمحاولة التعاقد مع رشيد غزال.