رغم العرض الخرافي من قطر والسعودية .. غزال يختار وجهة ثالثة

عديد التقارير تحدثت عن عروض من النادي السعودي لضم اللاعبين الثلاثة

مازال الجزائري رشيد غزال يُثير الجدل في صحافة سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ انتهت إعارته إلى بشكتاش بنهاية الموسم الماضي ولم يُحسم مصيره بعد خاصة مع عدم رغبة ليستر سيتي في عودته.

الجناح صاحب الـ29 عامًا لفت أنظار الجميع بأدائه المبهر في الموسم الماضي من الدوري التركي، إذ بصم على 25 هدفًا خلال 31 مباراة في الدوري التركي، بإحراز 8 وصناعة 17.

الصحفي التركي جوكمان أوزجان أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب لديه عرضين ضخمين من قطر والسعودية، أحدهما براتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

وأشار إلى أن غزال ورغم ذلك الرقم الكبير إلا أنه يُفضل البقاء في بشكتاش الموسم القادم خاصة بعد تأهل الفريق للعب في دوري أبطال أوروبا، ولذا سينتظره حتى اللحظة الأخيرة قبل التفكير في العروض الأخرى.

التقارير الصحفية السعودية كانت قد أكدت اهتمام النصر وسعيه للتعاقد مع غزال ليكون الصفقة الثالثة للفريق هذا الصيف بعد أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر، بجانب العائد من الإعارة جلال الدين ماشاريبوف.