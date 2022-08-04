رغم الضربات التي تلقاها من برشلونة .. تشيلسي يتحرك لضم أوباميانج

تشيلسي يسعى لحل أزمته الهجومية، ويفكر جديًا في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

تعد الأيام القليلة القادمة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنادي برشلونة الإسباني، حيث من المتوقع أن تشهد تحركات مكثفة من النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه.

وعلى الرغم من رغبة برشلونة في التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد خلال الشهر الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، هم ماركوس ألونسو، وبرناردو سيلفا، وسيزار أثبيليكويتا، إلا أن "البلوجرانا" عليه العمل أيضًا على التخلص من بعض لاعبيه.

وهناك عدد من لاعبي برشلونة يعرفون بالفعل أن عليهم إيجاد فريق جديد إذا رغبوا في الحصول على دقائق خلال الموسم المقبل، لكن هناك لاعبين أيضًا يدخلون في خطط النادي الكتالوني، لكن قد يسمح لهم بالرحيل في حالة وصول عروض قوية.

أحد هؤلاء اللاعبين هو المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذي يتواجد على قائمة نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن تشيلسي سيحاول التحرك لإعادة أوباميانج إلى إنجلترا، بعد نصف موسم فقط قضاه في برشلونة.

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تشيلسي، وبعد أن سمح برحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة، والتفكير في عرض لايبزيج الألماني للتعاقد مع تيمو فيرنر، فإن النادي اللندني سيبحث عن بديل.

ومن وجهة نظر تشيلسي، فإن أوباميانج يفي بالمتطلبات التي وضعها النادي في المهاجم الذي يبحث عنه.

يذكر أن أوباميانج وصل إلى برشلونة في فبراير الماضي بعد فسخ تعاقده مع آرسنال، ووقع عقدًا حتى صيف 2025، لكن مع وجود خيار لكسر العقد في 2023 ليكون لاعبًا حرًا.