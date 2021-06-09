"رغم الصفقات القوية .. الصدمة تنتظر النصر والهلال"

ما هي نتائج تلك الصفقات التي أجراها الهلال والنصر؟

وجه الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، تساؤلًا إلى جماهير ناديي النصر والهلال، بشأن الصفقات التي يتعاقد معها الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال نجح في التعاقد مع المالي موسى ماريجا، بينما تعاقد النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب جوانزهو الصيني، والكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش التركي.

الغامدي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تغريدة" أثار خلالها تساؤلًا مهمًا لجماهير ناديي النصر والهلال، بشأن الصفقات التي أجراها الفريقين.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "عزيز المشجع، لو خُيّرت بين إن ناديك يكتسح (الميركاتو) ويبرم صفقات بأرقام فلكية و(تهايط) بها حتى يبدأ الموسم، وتتفاجأ بعد ذلك بمستويات هزيلة وبديون ومشاكل مالية وقضايا وشيكات بدون رصيد، والمحصلة النهائية موسم (صفري)".

وواصل: "أو أن يتعاقد النادي حسب الاحتياجات، وترى فريقًا يملأ العين، ماذا ستختار؟" موجهًا تساؤلًا إلى الجماهير بشأن الصفقات التي تجريها الأندية.

عزيزي المشجع.. لو خُيّرت بين إن ناديك يكتسح “الميركاتو” ويبرم صفقات بأرقام فلكية و“تهايط“ بها حتى يبدأ الموسم وتتفاجأ بعد كذا بمستويات هزيلة وبديون ومشاكل مالية وقضايا وشيكات بدون رصيد والمحصلة النهائية موسم”صفري“.. او انه يتعاقد”حسب الاحتياج“ وتشوف فريق يملأ العين.. وش بتختار؟🧐 — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) June 8, 2021

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين، من أجل تعويض إخفاق الموسم المحلي الماضي، حيث احتل الفريق المركز السادس بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بينما توج الهلال باللقب رقم 17 في تاريخه".