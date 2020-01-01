رغم الصفقات الضخمة وجيسوس.. بنفيكا يودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا

نتيجة غير متوقعة..

ودّع بنفيكا منافسات دوري أبطال أوروبا مبكرًا بعد الهزيمة من مضيفه باوك سالونيك اليوناني على ملعب الأخير بهدفين لهدف في الدور الثالث من التصفيات.

وعقد بنفيكا عددًا من الصفقات الضخمة هذا الصيف على رأسها داروين نونيز من ألميريا الإسباني نظير 25 مليون يورو، بيد أن ذلك لم يشفع لهم للذهاب بعيدًا أوروبيًا.

جورج جيسوس، المدير الفني الأسبق للهلال السعودي، هو من يشرف فنيًا حاليًا على بنفيكا، ونُظِر إليه باعتباره من سيُعيد النادي إلى مكانته الطبيعية بعد موسم سابق متذبذب وضعيف للغاية.

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لكن على أرض الواقع سقط بنفيكا في أول اختبارات جيسوس، فعجز عن تخطي عقبة باوك ليتأكد غيابه عن المسابقات القارية في الموسم الجديد.

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الصفقة الجديدة يان فيرتونخين منح باوك المقدمة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 63، قبل أن يحرز أندريا زيفكوفيتش الهدف الثاني للفريق اليوناني في الدقيقة 75.

وفي اللحظات الأخيرة وضع البديل رافا سيلفا هدف تقليص الفارق لبنفيكا، لكن محاولاتهم المتبقية لم تمنحهم التعديل ليودعوا رسميًا البطولة.

باوك لم يتأهل بعد إلى دور المجموعات، حيث سيتعين عليه أولًا المشاركة في الدور التمهيدي الأخير ويواجه كراسنودار الروسي ذهابًا وإيابًا، وإن تمكن من تخطيه يصل إلى المجموعات أما الخسارة فتضمن له التواجد في الدوري الأوروبي.