رغم الصراع السعودي - الرجاء يعلن تجديد عقد بدر بانون رسميًا

المدافع صاحب الـ25 لاعبًا باقٍ في صفوف النسور حتى عام 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرجاء المغربي اليوم السبت، رسميًا تجديد عقد نجمه بدر بانون؛ مدافع الفريق، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

وأوضحت إدارة النسور في بيان رسمي، أن اللاعب كان قد تلقى عديد العروض خارجية خلال الفترة الماضية إلا أن بانون فضل البقاء في صفوف الرجاء، لما ينتظره من تحديات في الموسم المقبل.

مجلس الرجاء كذلك أكد أن سياسته هي الحفاظ على ركائز الفريق من أجل مواصلة بناء فريق أكثر تنافسية في الموسم المقبل.

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عديد التقارير كانت قد أكدت وجود صراع سعودي بين الهلال والأهلي للظفر بخدمات صاحب الـ25 عامًا، بجانب بعض العروض القطرية.

صاحب الـ25 عامًا تدرج في صفوف ناشئي الرجاء، وخرج مرتين للإعارة بالوداد الفاسي ونهضة بركان، قبل أن يستقر في الأخضر من عام 2015.

وقاد بانون الرجاء الموسم الماضي للتتويج بطلًا للكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.