رغم السجن وكورونا .. رونالدينيو يتحول إلى مليونير في 2020

النجم البرازيلي دائماً يخطف الأضواء

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن الثروة الضخمة التي جمعها النجم البرازيلي رونالدينيو في نهاية العام 2020 رغم معاناته مع فيروس كورونا والسجن.

رونالدينيو عامه كان حافلاً، أولاً بعد أن دخل السجن في باراجواي بسبب جواز سفر مزور، ثم أُصيب بفيروس كورونا عقب الإفراج عنه.

وقالت "El Pais" إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو جمعا قرابة 788 ألف يورو، ما يقارب خمسة ملايين ريال برازيلي، في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.

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واستفاد النجم البرازيلي من تعيينه سفيراً لناديه السابق أتلتيكو مينييرو لترويج حملة ملعبه الجديد، كما تم اختياره مواطناً شرفياً في مدينة بيلو هوريزونتي، الأعمال التي حققت له مكاسب مادية ضخمة بحسب التقرير.

كما شارك رونالدينيو في فيديو كليب مع مجموعة من الفنانين البرازيليين، وقام بإطلاق خط إنتاج للخمور يحمل اسمه، وكان وجهاً دعائياً في لعبة "فيفا" الشهيرة.

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نجم السامبا السابق التقى رئيس البلاد جاير بولسونارو وتم تعيينه سفيراً للسياحة في مارس، وقال التقرير إن هذا الرابط كان السبب وراء تسهيل الإفراج عنه من قبل سلطات الباراجواي.

وختم التقرير بالكشف عن أن رونالدينيو يستعد لإطلاق فيلم وثائقي في 2021 يحكي فيه قصة حياته ومشواره الحافل.