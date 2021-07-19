رغم الرفض الرسمي .. رابطة الدوري تخضع وتُعدل المعيار التاسع

الشبابيون أبدوا غضبهم من المعيار التاسع في معايير تصميم جدول مباريات الدوري السعودي

أوضح جدول مباريات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الذي صدر أمس أن المعيار التاسع الخاص بمواجهات الكبار قد تغير، ذلك رغم التأكيد رسميًا على عدم حدوث ذلك.

رابطة المحترفين كانت قد حددت 9 عوامل ستدخل في الحسبان عند إصدار جدول المباريات، ونص المعيار التاسع على منع إقامة أكثر من مباراة واحدة بين كبار الدوري السعودي، وقد حددهم بالهلال والنصر والاتحاد والأهلي مستبعدًا الشباب.

استبعاد الشباب أثار غضب العديد من الإعلاميين والجماهير السعودية وقد وجهوا انتقادات لاذعة للرابطة وطالبوا بتغيير المعيار التاسع وإضافة الشباب لقائمة الكبار، وقد أرسل النادي خطابًا رسميًا للرابطة يطلب ذلك إلا أن الرد الرسمي كان بالرفض.

وبررت الرابطة آنذاك رفضها تغيير المعيار التاسع بأنه موجود منذ 3 سنوات دون اعتراض من أحد، بجانب أنه لا يتعلق بالحالة الفنية للأندية بل يعتمد على الجوانب الجماهيرية والتسويقية الخاصة بكل نادٍ.

جدول الدوري السعودي لموسم 2021-2022 الذي صدر أمس تضمن إقامة مباراة واحدة من مواجهات الخماسي، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، كل جولة بدءًا من الجولة العاشرة حتى الأخيرة من الدور الأول، وهو ما أكد خضوع الرابطة وتعديلها المعيار التاسع ليشمل الليوث.

وقد نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر في الرابطة تأكيده على أن لجنة المسابقات أضافت الشباب بالفعل للمعيار التاسع قبل إصدار جدول الدوري.

يُشار إلى أن الشباب يحمل لقب الدوري السعودي 6 مرات، وقد نافس الهلال حتى النهاية على لقب الموسم الماضي قبل أن يخسره لصالح الزعيم.