رغم الخسارة من بينيفينتو.. بيرلو لم يفقد الأمل في الدوري الإيطالي ويؤكد: لا أحكم على نفسي!

تذبذب كبير..

يؤمن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، بأن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لا تزال قائمة رغم الهزيمة من بينيفينتو بهدف نظيف في أليانز ستاديوم.

هزيمة البيانكونيري جعلت الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 10 نقاط مع مباراة أقل لكتيبة بيرلو ستكون أمام نابولي.

وعلى الرغم من أن المستويات التي يقدمها يوفنتوس مع بيرلو لا تبشر بقدرته على إذابة هذا الفارق، إلا أن المدرب يرفض الاستسلام وكذلك الحكم على تجربته في مدينة تورينو.

بيرلو قال للإعلام بعد المباراة "أنا لا أحكم على نفسي، هناك الكثير ممن يقومون بذلك في وسائل الإعلام يوميًا، لذلك أترككم لفعل هذه المهمة".

كما أضاف "كان يومًا سيئًا من جميع النواحي بطريقة لعبنا والأخطاء الفنية وكل شيء، عندما تلعب بهذه الطريقة، يمكنك أن تخسر جيدًا".

وتابع "كنا متحمسين للفوز بالمباراة، لكننا كنا نعلم أيضًا أنها ستكون مباراة صعبة حيث أن بينيفينتو منظم جيدً ، لذلك كان علينا التحلي بالهدوء لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء ولم نحقق النتيجة التي نرجوها".

أما عن المنافسة على درع الكالتشيو، قال "يجب أن نستمر في الإيمان ونواصل طريقنا حتى نحقق هدفنا، الهدف ثابت ولكن الآن طريقة التعامل مختلفة".

وأتم "نحن نرتدي قميصًا مهمًا وعلينا أن نحترمه في كل مباراة".

الجدير بالذكر أن بيرلو فشل أوروبيًا وخرج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد بورتو، وتتقلص الآن حظوظ التتويج بالكالتشيو لتصبح كوبا إيطاليا الأمل الأخير، عندما يلتقي يوفي في النهائي مع أتالانتا.