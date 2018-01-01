رغم الخسارة - النجم الساحلي يتأهل في كأس الكونفدرالية

النجم الساحلي يخسر من استاد أبيدجان بهدف دون رد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأهل فريق نادي النجم الساحلي التونسي، إلى دور الـ32 مكرر، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة من فريق استاد أبيدجان الإيفواري بهدف دون رد.

النجم الساحلي خسر بهدف دون رد في مباراة الإياب، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النجم الساحلي التونسي، على استاد أبيدجان بثلاثة أهداف دون رد، والتي كانت قد أقيمت على الملعب الأوليمبي في سوسة.

وينتظر النجم الساحلي، قرعة كأس الكونفدرالية، والتي ستوقعه مع أحد الفرق التي ستهبط من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد تخطي دور الـ32 المكرر من كأس الكونفدرالية، سيتأهل الفريق الفائز إلى دور المجموعات.