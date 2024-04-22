رغم الخسارة القاسية .. جيسوس يرفض الخروج عن "قاعدة" الهلال قبل مواجهة العين

الفريق السعودي يُواجه نظيره الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

رفض جورج جيسوس المدير الفني للهلال الخروج عن تقاليد الفريق في الاستعداد للمباريات قبل مواجهة العين الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم كان قد تعرض لخسارة قاسية في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد هزاع بن زايد بالإمارات الأربعاء الماضي، ويأمل في التعويض وانتزاع بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية حين يستضيف العين في الرياض الثلاثاء القادم.

بعض المصادر الصحفية كانت قد أشارت إلى أن المدرب المخضرم يتجه لإقامة معسكر إعدادي للمباراة لمدة يومين، خلافًا لما جرت عليه العادة في مباريات الهلال هذا الموسم، لكن صحيفة الرياضية السعودية أكدت رفضه هذا الأمر.

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الصحيفة أوضحت أن جيسوس رفض الخروج عن "قاعدة" الهلال في الاستعداد للمباريات وهي الدخول في المعسكر مع نهاية المران الأخير قبل يوم واحد من اللقاء، وهو ما سيحدث مع مواجهة العين رغم أهميتها الكبيرة.

يُشار إلى أن الهلال حصل على فرصة أكبر للاستعداد للمواجهة المرتقبة بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي في دوري روشن السعودي، حيث كان من المقرر أن تُقام يوم الجمعة الماضي.